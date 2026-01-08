(ANSA) - ROMA, 08 GEN - "Arriveremo al target di 60 mila posti letto per gli studenti universitari: abbiamo oltre 70mila domande di candidature per costruire e gestire i posti letto, un numero sempre in crescita, essendo un bando a 'cruscotto'. Riusciremo a portare i termini al 2027, con il coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti e oltre 60mila posti letto pubblici e privati saranno a disposizione di studenti capaci e merititevoli, avremo infatti una porzione dedicata al diritto allo studio. E' questo il risultato che, insieme all'aumento delle borse di studio, ci dà piu soddisfazione: sono partita con le tende negli atenei, passata attraverso i cantieri e chiuderemo nel 2027 con tanti nuovi studentati". Così all'ANSA la ministra dell'Università Anna Maria Bernini, arrivando alla sede della Crui, la Conferenza dei rettori delle università italiane. (ANSA).