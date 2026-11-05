(ANSA) - ROMA, 05 NOV - "Gli studenti devono avere l'opportunità di scegliere e questo li rende liberi: per le borse di studio sono stati stanziati oltre 800 milioni di fondi. Quanto agli studentati, abbiamo trovato 40 mila studentati e in 4 anni siamo riusciti ad 'accendere' 62mila nuovi posti letto per i quali abbiamo stanziato un altro miliardo e 200 milioni, la gran parte sono pronti, il resto lo sarà ad agosto 2027. Vorrei sfatare una serie di fake news: non è vero che sono studentati di lusso, sono nuovi e belli, 20 mila sono gratuiti per il diritto allo studio, la restante parte è a prezzi contingentati; il tutto è certificato attraverso il portale sull'housing universitario in cui ogni studentato ha un link. Quanto ai costi, 20 mila sono completamente gratis, gli altri hanno un affitto medio di 400-500 euro a posto letto comprensivo di tutto, luce, acqua, wi-fi e spazio cucina. Dal 2022 al 2026 abbiamo anche realizzato 12mila posti letto con la legge 338, avremo presto il quinto bando e ne apriremo altri nel 2027, vogliamo modificare la normativa per consentire di produrre risultati in tempi più celeri. In ogni caso, gli studenti stanno scegliendo gli studentati Pnrr ovunque". A dirlo in question time, rispondendo alla senatrice Bucalo di FdI è stata la ministra dell'Università Anna Maria Bernini. (ANSA).