(ANSA) - BERLINO, 21 FEB - "Yellow letters" del regista tedesco Ilker Catak ha vinto l'Orso d'Oro della settantaseiesima edizione della Berlinale, la cui giuria è stata presieduta dal regista Wim Wenders. Il gran premio della giuria è andato al film Kurtulus del regista turco Emin Alper. L'Orso d'Argento del premio della giuria è andato a "Queen at Sea" del regista americano Lance Hammer. Insieme a Wenders hanno fatto parte della giuria Min Bahadur Bham, Bae Doona, Shivendra Singh Dungarpur, Reinaldo Marcus Green, Hikari ed Ewa Puszczyńsk. (ANSA).