(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Il premio Oscar Roberto Benigni, per la prima volta sul Nove, sarà ospite a 'Che Tempo Che Fa' di Fabio Fazio domenica 21 dicembre in diretta sul canale dalle 19.30, e in streaming su discovery+. Lo ha annunciato il conduttore con un video post su Instagram. "Domenica scorsa vi avevo annunciato una sorpresa per la domenica successiva, il 21 dicembre, l'ultima nostra puntata prima dell'arrivo di Natale - spiega Fazio -. Questa sorpresa c'è, arriverà e voglio dirgli grazie, perché quando arriva in televisione, cambia la televisione e cambia soprattutto tutti noi". Perché "quando si è toccati dal talento di qualcuno come lui, che arriva e pervade tutto e tutti, non si è più come prima. Il talento è un dono meraviglioso e in alcuni è così prorompente, come nel suo caso, che non si può non rimanerne affascinati, ammaliati. Insomma domenica prossima avremo Roberto Benigni. Roberto, grazie, sai quanto sono felice, quanto siamo tutti felici, quanto ti aspettiamo, quanto ti vogliamo bene, quanto ci divertiremo, quanto abbiamo voglia di ascoltarti, quanto tutto, ci si abbraccia tantissimo". (ANSA).