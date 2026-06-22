(ANSA) - VENEZIA, 22 GIU - La regista e sceneggiatrice tunisina Kaouther Ben Hania, il compositore britannico Daniel Blumberg, il docente universitario italiano Francesco Casetti, il regista e sceneggiatore francese Xavier Giannoli, la regista e sceneggiatrice afgana Shahrbanoo Sadat e il regista e produttore hongkonghese Johnnie To, completano con la presidente, già annunciata, Maggie Gyllenhaal, la Giuria internazionale del Concorso della 83/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del Direttore artistico della Mostra, Alberto Barbera. (ANSA).