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(ANSA) - ROMA, 30 APR - Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, ha dichiarato di aver dato istruzioni alle autorità israeliane di proiettare un video militare di 43 minuti che documenta gli attacchi di Hamas del 7 ottobre, noto in ebraico come il "video dell'orrore", ai 175 attivisti arrestati dall'esercito israeliano dopo l'intercettazione di una flottiglia diretta verso la Striscia di Gaza. Lo riporta Haaretz. Anche nel precedente fermo nei mesi scorsi, agli attivisti della Flotilla era stato fatto vedere un video sul 7 ottobre. (ANSA).