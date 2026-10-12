(ANSA) - PARIGI, 12 OTT - "Stiamo lavorando per un secondo modello a Mirafiori oltre alla 500". Lo ha detto Arnaud Belloni, responsabile dei brand Fiat e Lancia di Stellantis, al Salone di Parigi. "Siamo al lavoro su un'auto molto piccola, estremamente competitiva, nella stessa filosofia della 2CV, ma non retrò, molto più moderna. Un approccio totalmente diverso", ha spiegato Belloni, nominato da poco alla guida di Fiat e Lancia. "Stiamo lavorando molto seriamente, arriverà prima di quanto immaginiate" ha aggiunto il manager che ha detto di trascorrere tanto tempo a Torino, lavorando a stretto contatto con i responsabili del design e dello sviluppo prodotto. (ANSA).