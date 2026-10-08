(ANSA) - ROMA, 08 OTT - I tassi Bce, portati a settembre al 2,50%, sono comunque "nell'ambito dell'intervallo dei tassi di interesse neutrali" e "un ulteriore aumento dei tassi di 25 punti base è quindi giustificato dai dati in arrivo, dalle proiezioni dei servizi di settembre e dal profilo dell'inflazione in evoluzione, e necessario per garantire un ritorno dell'inflazione al obiettivo in modo sufficientemente tempestivo e duraturo". E' quanto ossrvato da alcuni governatori alla riunione di settembre, come si legge nei resoconti del passato Consiglio direttivo. "Tale azione dovrebbe rafforzare la credibilità dell'impegno del Consiglio direttivo verso la stabilità dei prezzi e la sua funzione di reazione". (ANSA).