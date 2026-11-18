(ANSA) - ROMA, 18 NOV - La stabilità finanziaria nell'area euro fronteggia tre rischi elevati: una correzione delle boom finanziario dell'intelligenza artificiale, le tensioni geoeconomiche e gli "squilibri di bilancio pubblico nelle maggiori economie avanzate", dove "il rischio di episodi di correzione improvvise delle valutazioni" permane nonostante i mercati "abbiano continuato a funzionare ordinatamente". Il monito arriva dal rapporto di stabilità finanziaria della Bce di novembre. I rischi per la stabilità finanziaria rimangono elevati, data la persistente incertezza geoeconomica e la crescente esposizione all'Ia", dice il vicepresidente della Bce Boris Vujčić. (ANSA).