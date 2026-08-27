(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Anche se le decisioni restano dipendenti dai dati, un altro rialzo dei tassi sarà probabilmente necessario se le prospettive d'inflazione non migliorano significativamente". Lo si legge nelle minute della riunione di politica monetaria della Bce di luglio. "Il rialzo delle materie prime energetiche dall'inizio della guerra in Medio Oriente - e il suo impatto sull'inflazione alimentare, dei beni e servizi - probabilmente manterrà i tassi d'inflazione ben sopra l'obiettivo nella prima metà del 2027". (ANSA).