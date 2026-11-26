(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Numerosi membri del Consiglio Bce, alla riunione del 28-29 ottobre, "avevano rilevato che, poiché i dati arrivati dopo la riunione di settembre avevano confermato la fondatezza di un ulteriore inasprimento della politica monetaria, avrebbero potuto sostenere un aumento dei tassi di interesse nella riunione in corso". Gli stessi membri - si legge nelle minute della Bce - "hanno sottolineato che un'ulteriore aumento dei tassi è giustificato alla luce del peggioramento delle prospettive di inflazione, pur riconoscendo l'elevata incertezza, l'impatto dei rendimenti più elevati sulle condizioni finanziarie e i limitati riscontri finora disponibili sugli effetti di secondo round". (ANSA).