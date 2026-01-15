(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Gli spread dei titoli di Stato europei misurati rispetto ai tassi privi di rischio "si sono ridotti, riflettendo un forte appetito per il rischio" e "una rivalutazione favorevole da parte dei mercati delle prospettive di bilancio di alcuni Paesi, come Spagna e Italia". Lo rileva la Bce nel bollettino economico, sottolineando una dispersione dei differenziali scesa a "livelli storicamente bassi" e il fatto che nel 2027 la stretta di bilancio attesa in Europa sarà mitigata dai piani di spesa tedeschi e "dal differimento della spesa per i Pnrr specie in Spagna e Italia". Secondo la banca centrale "l'economia dell'area dell'euro dimostra capacità di tenuta malgrado il difficile contesto internazionale" e dopo un Pil a +0,3% nel quarto trimestre 2025 "è probabile che tale profilo di crescita, trainato dai servizi, prosegua nel breve periodo". Francoforte nota l'espansione in particolare dei servizi mentre l'attività dell'industria e costruzioni è rimasta piatta, e la spinta data al Pil dai consumi, grazie al mercato del lavoro "robusto", e dai piani di spesa in Germania. L'Eurotower nota che le prospettive d'inflazione "sono più incerte del solito per l'ambiente internazionale ancora volatile" e ribadisce che sui tassi d'interesse valuterà "volta per volta, senza impegnarsi a un particolare percorso". (ANSA).