(ANSA) - ROMA, 23 FEB - La Banca centrale europea accende un faro sui rischi di una serie di banche europee legati all'intelligenza artificiale, sia in termini di esposizione al credito che di impatti sul modello di business. Lo scrive la Bloomberg citando persone a conoscenza del dossier, secondo cui la vigilanza - fra timori crescenti per l'indebitamento delle aziende Ia e l'ipotesi di una bolla finanziaria - starebbe chiedendo a singoli istituti di credito dettagli sulla loro esposizione creditizia verso l'Ia inclusi i finanziamenti dei data center. In parallelo, la Bce sta tenendo dei 'workshop' mirati per identificare come le banche stanno usando l'intelligenza artificiale generativa per valutare la loro dipendenza da dalle aziende high tech, i modelli di business, la gestione dei rischi. (ANSA).