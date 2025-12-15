(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Le misure a carico delle banche previste dalla Manovra potrebbero avere una serie di effetti negativi sul comparto del credito italiano in termini, fra gli altri, di erogazione del credito, utili, patrimonio e liquidità. E' quanto scrive la Bce nel suo parere "relativo alla tassazione delle istituzioni finanziarie". "Complessivamente si prevede che le misure di cui aumentino il carico fiscale effettivo sul settore bancario" si legge. "Sebbene gli enti creditizi presentino ancora una buona solidità finanziaria e una prima valutazione dell'impatto del disegno di legge suggerisca che la situazione non cambierebbe dopo la sua adozione, il previsto aumento della pressione fiscale potrebbe pregiudicare l'erogazione del credito all'economia" aggiunge. (ANSA).