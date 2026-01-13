(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Le banche centrali internazionali si schierano in difesa di Jerome Powell. "Esprimiamo piena solidarietà al Federal Reserve System e al suo presidente Jerome H. Powell. L'indipendenza delle banche centrali è un pilastro fondamentale della stabilità dei prezzi, finanziaria ed economica, nell'interesse dei cittadini che serviamo. È pertanto fondamentale preservare tale indipendenza, nel pieno rispetto dello stato di diritto e della responsabilità democratica", scrivono - in un insolito comunicato congiunto - i presidenti e governatori della Bce, della Bank of England, delle banche centrali canadese e svizzera e di gran parte delle banche centrali nonché i vertici della Banca dei regolamenti internazionali dopo l'inchiesta del dipartimento di Giustizia Usa sul numero uno della Fed, a valle di numerosi attacchi della Casa Bianca. "Il presidente Powell ha svolto il suo ruolo con integrità, concentrandosi sul suo mandato e con un impegno incrollabile per l'interesse pubblico. Per noi, è un collega stimato e tenuto nella massima considerazione da tutti coloro che hanno lavorato con lui", aggiungono i governatori. Il comunicato è firmato da Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, a nome del Consiglio direttivo della Bce; Andrew Bailey, governatore della Banca d'Inghilterra; Erik Thedéen, governatore della Sveriges Riksbank; Christian Kettel Thomsen, presidente del Consiglio dei Governatori della Danmarks Nationalbank; Martin Schlegel, presidente del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale svizzera; Ida Wolden Bache, governatore della Norges Bank; Michele Bullock, Governatore della Reserve Bank of Australia; Tiff Macklem, governatore della Banca del Canada; Chang Yong Rhee, governatore della Banca di Corea; Gabriel Galípolo, governatore del Banco Central do Brasil; François Villeroy de Galhau, presidente del Consiglio di amministrazione della Banca dei Regolamenti Internazionali; Pablo Hernández de Cos, direttore generale della Banca dei Regolamenti Internazionali. (ANSA).