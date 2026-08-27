(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Alcuni membri del consiglio direttivo della Bce, nella riunione del 22-23 luglio, "hanno osservato che, stanti i dati in arrivo a suffragio di un'ulteriore stretta monetaria, non si sarebbero opposti a un rialzo dei tassi" già il mese scorso. Lo si legge nelle minute del meeting di fine luglio. GLi stessi banchieri centrali "hanno anche argomentato che i tassi devono muovere in territorio leggermente restrittivo". La Bce ha poi deciso all'unanimità di lasciare i tassi invariati ma conta di avere lo spazio di manovra per agire nei meeting successivi. (ANSA).