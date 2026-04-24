(ANSA) - ROMA, 24 APR - La Bce ha firmato con tre organizzazioni europee che fissano gli standard tecnici per i pagamenti digitali - Cpace, nexo e Berlin Group - un accordo che consentirà di usare su scala paneuropea gli attuali protocolli di pagamento nazionali, in maniera gratuita e senza passare dalle tecnologie proprietarie degli attori oggi dominanti, ossia le carte di credito Usa o i wallet digitali globali come PayPal o Alipay. Lo annuncia la Bce. L'accordo servirà per i pagamenti in euro digitale nel 2029, ma già prima, dopo la legislazione Ue, consentirà ai fornitori di servizi di pagamento nazionali di allargarsi su scala europea senza neanchge richiedere un aggiornamento dei Pos. (ANSA).