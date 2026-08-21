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(ANSA) - ROMA, 21 AGO - A luglio si allenta leggermente la percezione d'inflazione delle famiglie europee, un indicatore usato dalla Bce per monitorare gli effetti secondari dell'inflazione e i rischi di una rincorsa dei salari agli aumenti dei prezzi. Secondo la 'Consumer Expectations Survey' della Bce il tasso percepito d'inflazione, su base mediana, relativo ai 12 mesi precedenti è sceso al 3,5% dal 3,6% di giugno. Quello relativo ai 12 mesi successivi scende al 2,9% dal 3%, così come l'inflazione attesa a tre anni, che segna 2,7% dal precedente 2,8%. Invariate le attese a cinque anni, al 2,4%. (ANSA).