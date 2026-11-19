(ANSA) - PALERMO, 19 NOV - Vulnerabilità strutturale nella stabilità dell'imbarcazione, condizioni meteo proibitive, assenza di istruzioni specifiche per affrontare tempeste di portata elevata, informazioni nautiche insufficienti: sono alcune delle cause che il 19 agosto di due anni fa avrebbero provocato l'affondamento del veliero Bayesian, inabissatosi davanti a Porticello (Palermo), e la morte di 7 persone tra le quali il magnate inglese Mike Lynch, proprietario dell'imbarcazione. Lo scrive nel rapporto conclusivo sull'incidente l'organizzazione governativa inglese Marine Accident Investigation Branch, che già a maggio aveva presentato una prima relazione sul caso. Gli inglesi dunque arrivano a conclusioni diverse da quelle della Procura di Termini Imerese e, secondo indiscrezioni, dei suoi consulenti che attribuiscono la responsabilità dell'affondamento della nave al comandante e a due membri dell'equipaggio indagati per naufragio e omicidio colposo plurimo. L'inchiesta penale non è ancora conclusa. Il Marine Accident Investigation Branch è l'organismo investigativo britannico che si occupa di accertare le cause degli incidenti marittimi di navi battenti bandiera britannica, fa capo al Dipartimento dei Trasporti del Regno Unito e indaga sulle cause dei naufragi di imbarcazioni inglesi per individuare eventuali problemi tecnici, operativi o normativi. Secondo la relazione, il Bayesian aveva una vulnerabilità che non era stata individuata negli studi di stabilità sulla base dei quali era stato approvato lo Stability Information Booklet, il libretto tecnico che descrive i limiti di stabilità dell'imbarcazione e fornisce all'equipaggio le indicazioni necessarie per operare in sicurezza. In particolare, non era stato valutato il rischio che lo yacht, in assenza di vele issate e con la deriva sollevata, potesse essere abbattuto da raffiche di vento particolarmente violente. Una vulnerabilità di cui l'equipaggio non era quindi consapevole. Le raffiche che investirono il veliero sarebbero state quasi certamente sufficienti a far superare all'imbarcazione il limite di stabilità, impedendole di raddrizzarsi. Il MAIB rileva inoltre che il libretto conteneva indicazioni troppo generiche sulle precauzioni da adottare per prepararsi a una tempesta all'ancora. Secondo gli investigatori, l'allagamento degli spazi interni non avrebbe contribuito in modo significativo al ribaltamento, ma sarebbe avvenuto dopo che lo yacht si era adagiato su un fianco, senza più riuscire a raddrizzarsi. L'inchiesta evidenzia anche carenze nelle informazioni meteorologiche disponibili all'equipaggio (ANSA).