(ANSA) - MILANO, 02 GEN - A dicembre del 2025 si registra una battuta d'arresto per il settore manifatturiero dell'area euro, con i livelli di produzione in calo per la prima volta dal febbraio scorso. In flessione anche i nuovi ordini. L'indice Hcob Pmi del settore manifatturiero dell'Eurozona è diminuito a dicembre a 48,8 punti, da 49,6 punti a novembre. Il dato di dicembre è inferiore alle attese con gli economisti che stimavano 49,2 punti. Le aziende intervistate hanno tuttavia espresso le "previsioni più ottimistiche riguardo al 2026", si legge in una nota. (ANSA).