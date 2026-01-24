(ANSA) - ROMA, 24 GEN - La Nba ha deciso di rinviare la partita in programma a Minneapolis tra Minnesota Timberwolves e i Golden State Warriors, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, senza citare espressamente quanto accaduto a Minneapolis dove un uomo di 37 anni è stato ucciso oggi da un agente della polizia federale ICE. La sfida si terrà domenica alle 23.30 ora italiana e, successivamente, le due squadre si affronteranno anche lunedì, come era già previsto dal calendario Nba. (ANSA).