(ANSA) - SALERNO, 07 AGO - Per cause ancora in corso di accertamento, una imbarcazione in legno con alcune persone a bordo è affondata nello specchio antistante Conca dei Marini, in Costiera Amalfitana. Tanta la paura a bordo, ma non si registrano vittime né feriti. Tutti i diportisti sono stati messi in salvo e imbarcati su un altro natante che era in zona con a bordo una comitiva di turisti chiaramente spaventati da quanto accaduto. Non è chiaro se la barca sia affondata per cause proprie o a seguito dell'impatto con un'altra imbarcazione. Indagini sono in corso da parte delle autorità marittime. (ANSA).