(ANSA) - CANNES, 17 MAG - La star americana Barbra Streisand è stata costretta ad annullare il suo viaggio a Cannes per ricevere la Palma d'Oro onoraria a causa di problemi di salute, come annunciato oggi dagli organizzatori in un comunicato. "Su consiglio dei miei medici, mentre continuo la mia convalescenza da un infortunio al ginocchio, purtroppo non potrò partecipare al Festival di Cannes quest'anno", ha dichiarato Streisand nel comunicato. Il festival ha anche indicato che manterrà l'omaggio all'attrice e cantante 84enne e le ha augurato una "pronta guarigione". "Sono profondamente onorata di ricevere la Palma d'Oro onoraria e non vedevo l'ora di celebrare gli straordinari film della 79a edizione", ha detto Streisand. "I miei più sinceri ringraziamenti vanno al Festival, così come a tutti coloro che continuano a sostenere e difendere l'arte del cinema", ha aggiunto. (ANSA).