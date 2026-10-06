(ANSA) - ROMA, 06 OTT - L'Italia continua a essere caratterizzata da un uso relativamente alto del contante rispetto ad altre economie avanzate. Tra i consumatori la transizione verso i pagamenti digitali non è uniforme e adottare comportamenti alternativi al contante non implica necessariamente il ricorso a soluzioni di pagamento più innovative anche perché il contante continua a mantenere un ruolo rilevante. E' quanto emerge da uno studio di Bankitalia sulle abitudini di pagamento degli italiani secondo cui la maggioranza degli utenti, pari al 50,2% del campione, adotta un comportamento "tradizionale", caratterizzato dall'utilizzo di contante e carte presso i punti vendita fisici e da un uso limitato dei canali di pagamento a distanza. Il 24% dei consumatori non usa contante e il 15% è ben integrato nell'economia digitale. C'è poi una minoranza della popolazione che si affida prevalentemente al contante (7%), mentre una percentuale ancora inferiore (4%) lo utilizza esclusivamente in combinazione con le carte prepagate. (ANSA).