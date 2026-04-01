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(ANSA) - ROMA, 01 APR - "A seguito del diffondersi di notizie imprecise sul tema, la Banca d'Italia comunica che la chiusura nel periodo pasquale del sistema europeo di regolamento dei pagamenti all'ingrosso T2 relativi all'euro non è connessa con attività di manutenzione, ma avviene ogni anno in base a una decisione adottata dal Consiglio Direttivo della Bce nel dicembre del 2000". Lo si legge in una nota dell'istituto centrale in merito allo slittamento dell'accredito dei bonifici ordinari al 7 aprile a causa della chiusura programmata dal 3 al 6 aprile del sistema Target 2 gestito dall'Eurosistema, ossia Bce più banche centrali nazionali. Sono regolarmente operativi i bonifici istantanei che funzionano 24 ore su 24 ore, 7 giorni su 7. (ANSA).