(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Il direttore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini lascerà anticipatamente l'incarico "per motivi personali" il 31 marzo prossimo. Lo rende noto la Banca d'Italia. Il Consiglio superiore su proposta del Governatore ha deliberato di nominare Paolo Angelini nuovo direttore generale. "Nella stessa riunione - spiega una nota - in seduta straordinaria, su proposta del Governatore, il Consiglio Superiore ha deliberato di nominare Vice Direttore Generale Gian Luca Trequattrini, attuale Funzionario Generale e Segretario del Direttorio". Paolo Angelini, in qualità di Direttore Generale della Banca d'Italia, assume anche il ruolo di Presidente dell'Ivass in sostituzione di Luigi Federico Signorini. Le nomine sono state adottate ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della Banca d'Italia e saranno efficaci previa approvazione con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Consiglio dei Ministri (ANSA).