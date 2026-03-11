(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Aumentano i turisti stranieri in Itali nel 2025 e la spesa complessiva sale a 56 miliardi di euro anche se, quella pro capite, ha visto un "modesto aumento" con la bilancia turistica che vede così un avanzo di 22,8 miliardi (21,2 nel 2024), pari all'1% del Pil. E' quanto emerge dai dati provvisori della Banca d'Italia secondo cui la spesa degli stranieri in Italia è cresciuta sia per i viaggiatori della Ue sia per quelli extra-Ue (del 4,1 e del 5,5%). La spesa degli italiani all'estero è aumentata soprattutto nelle destinazioni della Ue (5,1 per cento) e, in misura assai più contenuta, in quelle extra-Ue (1,3%). (ANSA).