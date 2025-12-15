(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Sale lievemente nel 2024 il costo del conto corrente delle famiglie. Come emerge dall'indagine della Banca d'Italia "per i conti di tipo tradizionale si è registrata una diminuzione dei canoni di base e di quelli per l'emissione delle carte di debito, mentre sono aumentate le commissioni medie applicate sulle operazioni effettuate; è inoltre aumentata l'operatività dei correntisti". Per effetto di questi fattori la spesa media complessiva di gestione è leggermente aumentata a 101,1 euro (100,7 euro). (ANSA).