(ANSA) - ROMA, 28 APR - Le banche italiane si attendono, nel trimestre in corso, un calo della domanda di prestiti e mutui da parte di famiglie e imprese a causa degli eventi bellici e dell'andamento dei prezzi dell'energia. E' quanto emerge dall'indagine sul credito condotta dalla Banca d'Italia nell'ambito di quella della Bce. Gli eventi "avrebbero favorito un atteggiamento attendista delle imprese" si legge. Gli istituti di credito segnalano come, per le stesse cause, ci sarà un "irrigidimento sui finanziamenti" con un impatto più marcato per i settori maggiormente esposti. (ANSA).