(ANSA) - ROMA, 03 APR - Il rialzo dei prezzi dell'energia causato dalla guerra in Medio Oriente potrebbe far balzare l'inflazione al 2,6% quest'anno con un aumento di un punto percentuale rispetto all'anno scorso e alla stima di 1,7% prevista appena a dicembre. E' quanto prevede la Banca d'Italia secondo cui dovrebbe tornare poco al di sotto del 2% nel biennio 2027-28. "La trasmissione dei rincari energetici ai salari e ai prezzi degli altri beni e dei servizi è graduale, anche per via della ridotta quota di contratti di lavoro in attesa di rinnovo: al netto delle componenti alimentare ed energetica, l'inflazione aumenta solo leggermente al 2,0%" nel 2026. (ANSA).