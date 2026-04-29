(ANSA) - ROMA, 29 APR - Il sistema bancario, le famiglie e anche le imprese italiane hanno le risorse, il patrimonio e poco debito, per resistere agli elementi negativi liberati dalla guerra in Medio Oriente. E tuttavia il perdurare del conflitto, con il corollario di rialzo dell'inflazione e dei costi di trasporto ed energia, il calo della fiducia delle aziende e degli investimenti metterebbero l'economia italiana alla prova. Il rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d'Italia non lancia allarmi generalizzati sulla tenuta del sistema paese ma non si esime dal sottolineare i rischi in caso di una guerra lunga. (ANSA).