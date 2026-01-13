(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Accelerano, a novembre, i prestiti delle banche. Come emerge dalle statistiche della Banca d'Italia sono saliti del 2,2% contro il +1,8% del mese precedente. I prestiti alle famiglie sono aumentati del 2,3% (come nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati dell'1,8% (1,1 in ottobre). I depositi del settore privato sono aumentati del 2,6% (come nel mese precedente); la raccolta obbligazionaria è aumentata del 2,8 per cento (4,9 in ottobre). (ANSA).