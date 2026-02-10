(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Salgono, a dicembre, i tassi bancari sui nuovi mutui. Secondo la Banca d'Italia il tasso annuale effettivo globale (Taeg) sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si è collocato al 3,81 per cento (3,72 in novembre). I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie, sottolinea l'istituto centrale, sono stati pari al 3,58 per cento (3,52 nel mese precedente), quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari al 4,16 per cento, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati al 3,29 per cento. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,62 per cento (0,63 in novembre). (ANSA).