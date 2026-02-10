(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Salgono, a dicembre, i prestiti delle banche al settore privato con un aumento del 2,1 per cento sui dodici mesi (come nel mese precedente). Lo rendo noto la Banca d'Italia secondo cui i prestiti alle famiglie sono aumentati del 2,5% (2,3 nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati del 2% (1,8 in novembre). I depositi del settore privato sono aumentati del 2,3 per cento (2,6 nel mese precedente); la raccolta obbligazionaria è aumentata del 2,1 per cento (2,8 in novembre). (ANSA).