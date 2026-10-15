(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Circa 200 manifestanti si sono radunati stamani nei pressi del Queen Sirikit National Convention Center, sede delle riunioni del Fmi e della Banca mondiale. La protesta della 'Rete popolare contro la Banca mondiale e il Fmi' è stata fermata da agenti di polizia muniti di manganelli che hanno bloccato loro il cammino lungo Ratchadaphisek Road verso la sede dell'incontro, scrive il Bangkok Post. È avvenuto un breve tafferuglio quando i manifestanti hanno appeso striscioni su un cavalcavia pedonale. Un tratto di Ratchadaphisek Road, di fronte al centro congressi, è stato chiuso al traffico e i manifestanti, dopo negoziati con la polizia, hanno accettato di ritirarsi in una zona designata nelle vicinanza. La rappresentante del raduno, Supaporn Malailoy, 50 anni, ha detto che i manifestanti intendono restare fino a venerdì sera per seguire gli incontri ed esprimere la loro opposizione alle politiche del Fmi e della Banca mondiale. (ANSA).