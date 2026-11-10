(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Rinviata a giudizio a Roma l'ex presidente della Camera Irene Pivetti per l'accusa di bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della Società di servizi per la Cina. Con Pivetti a giudizio anche il liquidatore della società, per gli anni dal 2015 al 2019, e ritenuto dalla procura "mera testa di legno". L'ex parlamentare è stata amministratrice della società fino al 2015. In base al capo di imputazione i due "sottraevano e distruggevano, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, gran parte dei libri e le scritture contabili e sociali della fallita Società di servizi per la Cina in liquidazione". Pivetti e il coimputato "nel solo anno 2015", avrebbero distratto la somma di quasi 34mila euro "mediante giroconti, bonifici e prelievi" in favore della Pivetti. L'ex presidente della Camera inoltre, avrebbe distratto "in proprio favore, mediante giroconti, bonifici e prelievi non assistiti da alcuna giustificazione causale nel solo anno 2014" la somma di circa 2.800 euro. (ANSA).