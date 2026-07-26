(ANSA) - CORIGLIANO-ROSSANO, 26 LUG - Una bambina di cinque anni è stata investita da un'auto a Corigliano-Rossano. La bimba, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è stata investita da un'auto mentre era sul lungomare. Il conducente si è fermato subito dopo l'impatto. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 i cui sanitari hanno prestato le prime cure alla piccola. Dopo gli accertamenti è stato disposto il trasferimento in elicottero nell'ospedale di Cosenza. La bimba ha riportato gravi lesioni agli arti. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia municipale e degli agenti del Commissariato di Corigliano-Rossano della Polizia di Stato. (ANSA).