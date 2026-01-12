(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Il prezzo del gas è in forte rialzo, con gli operatori che valutano l'impatto delle condizioni climatiche e le tensioni geopolitiche. Si prevede che i prezzi saranno "influenzati dagli sviluppi geopolitici, in particolare in Iran e Ucraina, e dalle previsioni meteorologiche", spiega la nota settimanale di Inspired citata da Bloomberg. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un balzo del 4,8% e sfiorano i 30 euro (29,86 euro) al megawattora. Il prezzo si attesta ai livelli di novembre 2025. (ANSA).