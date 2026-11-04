(ANSA) - FIRENZE, 04 NOV - Salvatore Baiardo ha accusato un malore durante una pausa del processo dov'è imputato a Firenze per calunnia ai danni del giornalista Massimo Giletti e dell'ex sindaco Giancarlo Ricca aggravata dall'agevolazione mafiosa. E' stato ricoverato all'ospedale di Domodossola. Il processo è stato sospeso e riprenderà il 14 dicembre. Baiardo si è sentito male mentre a Firenze, nell'aula 28 del palazzo di giustizia, era in corso l'arringa dei suoi difensori, avvocati Roberto Ventrella e Luca Bellezza. L'ex gelataio di Omegna, vicino ai boss Graviano, era collegato da remoto dalla stazione dei carabinieri di Gravellona Toce quando è stato colto da malore. La presidente del collegio, giudice Anna Favi, ha interrotto i difensori e aggiornato l'udienza alla prossima data. (ANSA).