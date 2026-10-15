(ANSA) - LONDRA, 15 OTT - Bagno di folla per Harry e Meghan al loro arrivo a Nottingham, dove hanno iniziato il primo impegno pubblico in coppia dopo il ritorno nel Regno Unito dello scorso agosto, seguito ai sei anni trascorsi negli Stati Uniti e al traumatico strappo dalla Royal Family del 2020. I duchi di Sussex hanno ricevuto un'accoglienza di fatto reale, pur non essendo più membri attivi dei Windsor: centinaia di persone si sono assiepate ai lati della strada transennata, chiedendo di fare un selfie e di parlare col principe e la consorte, che si sono fermati a salutare. "A quale lezione state rinunciando per essere qui?", ha chiesto Harry agli studenti presenti, con cui ha parlato delle loro materie preferite e dei programmi per le prossime vacanze scolastiche. "Niente social media? Bene, è quello che ci piace", ha detto poi a un piccolo gruppo di bambini il secondogenito di re Carlo, impegnato in una campagna contro l'esposizione dei minorenni ai social. Il pubblico si è radunato davanti al Community Recording Studio, un ente benefico che mette a disposizione uno studio di registrazione per la comunità, con cui Harry ha un legame di lunga data e che aveva visitato l'ultima volta nel 2025. Il programma della visita prevede tappe in una serie di organizzazioni di volontariato. L'anno scorso il principe aveva donato personalmente 1,1 milioni di sterline a un progetto di Bbc Children in Need dedicato al sostegno dei giovani segnati dalla violenza nella città di Nottingham. (ANSA).