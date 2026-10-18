CESENATICO. Una foto di un bacio scattata dalla nonna durante una festa di compleanno, poi pubblicata su Instagram, e subito dopo un’ondata di insulti omofobi. Protagonisti della vicenda, ricostruita dal Resto del Carlino, sono Luca Leonardi, 22enne di Cesenatico, e il fidanzato Cristian Valdinoci.

«Ho 30mila follower – racconta Valdinoci al quotidiano – ma non pensavo che la notizia avrebbe avuto un tale risalto». Tra i commenti che lo hanno ferito di più cita «fate schifo», «nascondetevi», «siete malati».

A rispondere all’odio è stata proprio la nonna, Loretta Togni, 70 anni, che ha scritto una lettera a sostegno del nipote e del fidanzato: «Con il mio vissuto ho capito che l’amore non ha barriere e la felicità e l’accettazione della mia famiglia sono al primo posto, così come la libertà dell’essere umano. Credo che l’amore possa abbattere qualsiasi schema, pregiudizio e generalizzazione. Viva l’amore».

Sulla vicenda è intervenuta anche Mara Bruschi, presidente di Agedo Rimini-Cesena, l’associazione di genitori, parenti e amici di persone Lgbtq+: «Si tratta dell’ennesimo gravissimo episodio omofobico di ostilità, pregiudizio e discriminazione nei confronti di due giovani ragazzi. Questo odio va fermato e gli autori dei messaggi offensivi vanno puniti e condannati». Per Bruschi l’episodio «porta in luce il vuoto normativo sui crimini d’odio», da qui l’appello «a tutti gli schieramenti politici di intervenire al più presto».