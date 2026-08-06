(ANSA) - ROMA, 06 AGO - La nazionale di Roberto Mancini inizia a prendere forma. È il giorno dell'ufficializzazione dello staff che lo supporterà a partire dal raduno di settembre in vista degli impegni in Nations League con Turchia, Francia e Belgio. Al suo fianco potrà contare della collaborazione di Gabriele Oriali (campione del mondo nel 1982), che torna a ricoprire il ruolo di team manager dopo la precedente esperienza con l'Italia sia con Antonio Conte che con lo stesso Mancini. Inoltre, il commissario tecnico azzurro ha indicato Alberto Bollini come suo vice, insieme a Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone come collaboratori tecnici. Bollini, gia' allenatore dell'Italia Under 19, porta con sé un'esperienza pluriennale maturata in ambito giovanile nel Club Italia, culminata con la vittoria dell'Europeo nel 2023, e affiancherà Mancini come primo collaboratore in questa nuova veste. Bonucci continua il suo percorso in Nazionale dopo l'esperienza con Gennaro Gattuso, mentre Gagliardi, già match analyst nell'Europeo vinto nel 2021, forte dell'esperienza come collaboratore tecnico alla Juventus, al Parma, in Arabia Saudita e poi in Iran, stavolta torna a vestire l'azzurro con un incarico tecnico. Per Maccarone, invece, è un debutto assoluto dopo aver affiancato Roberto Mancini in Qatar con l'Al-Sadd (la sua carriera da allenatore conta anche le esperienze da assistente alla Carrarese di Silvio Baldini e da allenatore del Ghiviborgo e del Piacenza in Serie D). Completano lo staff azzurro il preparatore dei portieri Marco Roccati e l'assistente Cristiano Lupatelli, i preparatori atletici Giacomo Ceci e Marco Montini, i match analyst Renato Baldi e Christian Venturini. (ANSA).