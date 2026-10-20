(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Ai colloqui di Oslo parteciperanno oltre al presidente ucraino Volodymye Zelensky e al primo ministro norvegese Jonas Gahr Store, i rappresentanti dei paesi E4 (Regno Unito, Francia, Germania e Polonia) e funzionari dell'UE e della Nato. Lo scrive Axios. Il funzionario statunitense ha affermato che, dopo Oslo, Witkoff ha in programma di recarsi anche in Russia, dove spera di incontrare il presidente Vladimir Putin e presentare idee elaborate in stretta collaborazione con l'Ucraina e i partner europei.Il consigliere di Trump, Jared Kushner, ha l'influenza e non parteciperà di persona all'incontro di Oslo, ma interverrà virtualmente (ANSA).