(ANSA) - WASHINGTON, 04 LUG - Donald Trump "segue" i funerali dell'ex Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso il primo giorno di guerra da un'azione Usa-Israele. Gli iraniani, ha aggiunto il tycoon in un colloquio con Axios, "implorano un accordo", ma le parti hanno deciso lo stop ai colloqui di una settimana, fino alla fine dei funerali. "Nessuna delle due parti sparerà contro l'altra. Sono tutti lì. Basterebbe un colpo e potremmo eliminarli tutti, ma non lo faremo perché non avremmo più nessuno con cui negoziare", ha detto Trump, sorpreso del pianto di alcuni iraniani ai funerali, convinto com'era che la gente odiasse Khamenei. "Forse sono lacrime finte". (ANSA).