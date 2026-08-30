(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Alcune delle più grandi case editrici musicali del mondo hanno intentato venerdì scorso una clamorosa causa contro Anthropic, accusandola di aver commesso "uno dei più grandi e sfacciati furti di proprietà intellettuale della storia". Ne dà notizia Axios. La causa rappresenta il primo atto di quella che probabilmente, spiega Axios, si preannuncia come una battaglia pluriennale su musica, intelligenza artificiale e tutela della proprietà intellettuale nella nuova era tecnologica. Nel dettaglio, alcune divisioni di Sony Music e Warner Music hanno presentato una denuncia presso un tribunale federale della California settentrionale, citando in giudizio Anthropic, il Ceo Dario Amodei e il co-fondatore Benjamin Mann. L'accusa è che Anthropic abbia addestrato illegalmente i suoi modelli utilizzando "decine di migliaia" di composizioni protette da copyright di editori musicali, mentre altre cause legali si sono concentrate su un insieme più ristretto di opere. La causa intentata da BMG contro Anthropic, ad esempio, rivendica la violazione di 493 composizioni. (ANSA).