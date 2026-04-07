(ANSA) - ROMA, 07 APR - "I mediatori hanno comunicato alla Casa Bianca di essere al lavoro con gli iraniani su emendamenti e riformulazioni" e "hanno avvertito che il processo decisionale iraniano è molto lento, pertanto potrebbe essere necessaria una proroga del termine". E' quanto riporta Axios, sottolineando che la risposta iraniana in 10 punti, definita 'massimalista' dalla Casa Bianca, sarebbe considerata dagli americani come una mossa negoziale, non come un rifiuto. I consiglieri di Trump hanno detto ai mediatori che il presidente ha bisogno di vedere segnali positivi da parte degli iraniani per prendere in considerazione una proroga: "Siamo nel pieno delle trattative, tutto può succedere", ha detto uno di loro. Secondo due fonti, riporta il media Usa, un piano per una massiccia campagna di bombardamenti congiunti Usa-Israele contro gli impianti energetici iraniani è pronto, qualora il presidente desse l'ordine. "Trump accetterebbe un accordo se gli venisse offerto, ma non è chiaro se gli iraniani siano pronti. La situazione rimarrà estremamente tesa fino alle 20:00 di martedì", ha dichiarato una fonte statunitense vicina al tycoon. Il presidente - ricorda Axios - si trova di fronte a una decisione cruciale in tempi ristretti: mettere in atto la sua minaccia di distruggere le infrastrutture iraniane a partire dalle 20 di stasera (ora americana), oppure posticipare nuovamente la scadenza da lui stesso fissata per dare una possibilità ai negoziati. (ANSA).