(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Domenica Avs presenta la conclusione di 'Decidiamo', un percorso partecipativo che ha coinvolto oltre 9000 persone, la maggioranza delle quali non sono iscritte né a Europa Verde né a Sinistra Italiana e sono giovani fino ai 34 anni. E' un risultato per me molto importante perché hanno discusso, partecipato e in queste ore stanno votando una serie di proposte, indicazioni che contribuiranno a definire l'impianto complessivo del programma. Con questa struttura e con questo bagaglio ci prepariamo a dare il nostro contributo alla definizione del programma dell'alternativa". Lo ha detto Nicola Fratoianni di Avs in un punto stampa insieme ad Angelo Bonelli. Decidiamo è la piattaforma partecipativa di Alleanza Verdi e Sinistra, online dal maggio del 2026. E' costruita su Decidim, il software libero per la democrazia partecipativa nato nel 2026 a Barcellona con la giunta di Ada Colau. "Questo governo ha reso gli italiani più poveri, ha aumentato l'energia, ha reso inaccessibile la sanità pubblica, ha scelto la via del riarmo e quindi della guerra - gli ha fatto eco Bonelli -. La risposta di Avs è stata quella di dare la parola a tantissime persone per costruire il programma insieme. Perché pensiamo che il programma sia lo strumento per cambiare l'Italia e riportare al voto milioni di italiani e per vincere le elezioni. Bisogna avere coraggio e quello che chiediamo ai nostri elettori è il coraggio di cambiare l'Italia senza vie di mezzo. Abbiamo coinvolto e ne siamo felici quasi 10000 persone che hanno votato le schede programmatiche la maggior parte sono giovani. Vogliamo dire che cambiare l'Italia si può, ma principalmente e si deve perché non possiamo consentire che questa destra continui a governare l'Italia, stanno compiendo un disastro anche a livello internazionale". (ANSA).