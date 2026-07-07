(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Il Cda di Avio ha approvato all'unanimità la sottoscrizione di un accordo di investimento con fondi gestiti e controllati da Advent International Lp, società di private equity con sede negli Stati Uniti, attiva nei settori dell'aerospazio e della difesa. L'obiettivo dell'intesa è di "sostenere la crescita di lungo termine di Avio in Italia e i suoi piani di espansione negli Stati Uniti", si legge in una nota. Per farlo Advent acquista una partecipazione di minoranza in Avio pari a circa il 7% del capitale sociale di Avio su base 'pre-money'. A servizio dell'operazione il consiglio di amministrazione di Avio delibererà un aumento di capitale fino a 3,27 milioni di azioni, pari a circa il 7% del capitale sociale di Avio, da riservare in sottoscrizione ad Advent ad un prezzo unitario di 33,40 euro, per un importo complessivo massimo pari a 109,39 milioni di euro. (ANSA).