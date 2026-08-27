(ANSA) - PECHINO, 27 AGO - Tra i turisti dispersi nell'alluvione in Nepal ci sono anche due cittadini italiani. Lo riporta l'Ente nazionale del turismo del Nepal. Fonti della Farnesina fanno sapere che si stanno facendo verifiche. Nella lista dell'Ente del turismo del Nepal figurano anche 65 turisti statunitensi e 53 ucraini, oltre a 51 cittadini della Malesia, 35 dell'Australia, 33 del Regno Unito e 25 del Canada. Risultano dispersi anche nove visitatori di Singapore, otto ciascuno di Germania e Russia e sei ciascuno di Lettonia e Sudafrica. Cinque cittadini di Giappone e Nuova Zelanda risultano irreperibili, insieme a quattro francesi e tre cittadini ciascuno di Belgio e Spagna. Inoltre, risultano dispersi due cittadini ciascuno di Bielorussia, Irlanda, Kazakistan, Paesi Bassi e Portogallo. Infine, nell'elenco figura un cittadino ciascuno di Bulgaria, Finlandia, Ungheria, Israele, Lituania, Filippine, Serbia, Svezia e Svizzera. (ANSA).