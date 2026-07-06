(ANSA) - SANT'ELIA FIUMERAPIDO, 06 LUG - La superstrada Cassino - Atina è chiusa in entrambe le direzioni all'altezza di Sant'Elia Fiumerapido a causa del ribaltamento di un autoarticolato che, per cause ancora in corso di accertamento, si è adagiato con il lato sinistro sulla strada occupando un'intera carreggiata, mentre l'altra è stata occupata dai fluidi usciti dai serbatoio del mezzo. Il camionista che si trovava al volante è stato soccorso dai Carabinieri e dal personale sanitario del 118 che ne ha disposto il trasferimento a Roma in elicottero. Per consentire la messa in sicurezza della strada e l'effettuazione dei rilievi è stata disposta la chiusura in entrambe le direzioni: i mezzi provenienti da Formia hanno l'uscita obbligatoria a Cassino, mentre quelli in arrivo da Sora devono uscire a Sant'Elia Fiumerapido e seguire la viabilità ordinaria. (ANSA).